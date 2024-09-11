Алаудинов: в Курской области освобождено несколько населенных пунктов

В Курской области российские бойцы освободили несколько населенных пунктов, заявил в своем Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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