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«Газпром» озвучил сроки начала поставок газа по дальневосточному маршруту в Китай

«Газпром» озвучил сроки начала поставок газа по дальневосточному маршруту в Китай

«Газпром» озвучил сроки начала поставок газа по дальневосточному маршруту в Китай Наталья МарковаРоссийская компания «Газпром» готовится к расширению своих газовых поставок в Китай, подчеркивая стратегическую значимость этого направления.

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