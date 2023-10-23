«Газпром» озвучил сроки начала поставок газа по дальневосточному маршруту в Китай Наталья МарковаРоссийская компания «Газпром» готовится к расширению своих газовых поставок в Китай, подчеркивая стратегическую значимость этого направления.
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