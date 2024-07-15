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Закон и Порядок

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Хватит играть в пинг-понг

Хватит играть в пинг-понг

Об ударах по НПЗ и нашей ответке на эти удары Автор: Александр Ставер Интересно, когда нам надоест эта игра в пинг-понг? Или уже очень большой теннис? Они нам – дроны и ракеты, мы – им.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Я тоже так считаю.
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3 час.
Ваша Светлость
Наличие или отсутствие &quot;определенных политических решений&quot; часто зависит от военных успехов, а военные успехи зависят от руководства войсками, если это руководство устраивает топтание вокруг себя, то и политические решения также топчутся рядышком...
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
👍🤝
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2 час.

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