Об ударах по НПЗ и нашей ответке на эти удары Автор: Александр Ставер Интересно, когда нам надоест эта игра в пинг-понг? Или уже очень большой теннис? Они нам – дроны и ракеты, мы – им.
Хватит играть в пинг-понг
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Я тоже так считаю.
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3 час.
Ваша Светлость
Наличие или отсутствие "определенных политических решений" часто зависит от военных успехов, а военные успехи зависят от руководства войсками, если это руководство устраивает топтание вокруг себя, то и политические решения также топчутся рядышком...
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
👍🤝
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2 час.
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