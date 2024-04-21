Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Это было самой большой ошибкой...": Почему Ельцин сразу же пожалел о своем решении назначить Путина приемником

"Это было самой большой ошибкой...": Почему Ельцин сразу же пожалел о своем решении назначить Путина приемником

Интересная жизнь с Vera Star Фото: imghub.ru Под занавес 1999 года в России произошло поистине исторической событие, которое определило судьбу нашей страны на десятилетия вперед: Борис Ельцин неожиданно сложил с себя полномочия президента страны, и передал бразды правления Владимир Владимировичу Путину.

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Комментарии
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Н
НС
этот гад страну позорил!  Когда пьяный ссал у всех на виду, когда на ложках играл и оркестром дирижировал. Или когда канцлер Коль его держит и хохочет - &quot;друг Борис&quot; так нализамшись, что аж ноги не держат!  Если бы Коль его отпустил - тот бы рухнул как куль с дерьмом. И со своей &quot;семьёй&quot; страну успешно разворовывал.  А ещё породил множество проблем на будущее, которые сейчас расхлебать не можем - ну что стоило ему при подписании Беловежских соглашений СРАЗУ сказать, что незалэжность дуркаины ТОЛЬКО и СРАЗУ без Крыма!  А он сволочь на горилку наверное смотрел и не раздумывая всё подписал не глядя - этакая скотина.
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13 мин.
С
Серега
Оно поняло свою ошибку, когда узнало, что:Путин не алкаш, как оно само!!!
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9 мин.
EE
Elena Egorova
Ельцина просто отстранили тихим сапом и верно сделали.
Ответить
7 мин.

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