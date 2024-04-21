"Это было самой большой ошибкой...": Почему Ельцин сразу же пожалел о своем решении назначить Путина приемником

Н

НС

этот гад страну позорил! Когда пьяный ссал у всех на виду, когда на ложках играл и оркестром дирижировал. Или когда канцлер Коль его держит и хохочет - "друг Борис" так нализамшись, что аж ноги не держат! Если бы Коль его отпустил - тот бы рухнул как куль с дерьмом. И со своей "семьёй" страну успешно разворовывал. А ещё породил множество проблем на будущее, которые сейчас расхлебать не можем - ну что стоило ему при подписании Беловежских соглашений СРАЗУ сказать, что незалэжность дуркаины ТОЛЬКО и СРАЗУ без Крыма! А он сволочь на горилку наверное смотрел и не раздумывая всё подписал не глядя - этакая скотина.