Режим повышенной готовности введен в Мурманской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС, КЧСиОПБ) на внеочередном заседании, созванном по теме загрязнения прибрежной территории возле моста через реку Тулома в среду, 17 июля, ввела режим «Повышенная готовность» в Кольском районе Мурманской области.
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