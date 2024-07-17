Режим повышенной готовности введен в Мурманской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС, КЧСиОПБ) на внеочередном заседании, созванном по теме загрязнения прибрежной территории возле моста через реку Тулома в среду, 17 июля, ввела режим «Повышенная готовность» в Кольском районе Мурманской области.