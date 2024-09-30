Газовая колонка – надежный способ получения горячей воды. Но как сделать верный выбор газового водонагревателя, чтобы он эффективно справлялся со своей задачей? Общественная служба новостей расскажет, как правильно выбрать газовую колонку.
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