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Царьград

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Андрей Соловьёв рассказал, как избежать летних отёков жидкости

Андрей Соловьёв рассказал, как избежать летних отёков жидкости

Врач Андрей Соловьёв объяснил, как летом происходит застой жидкости из-за расширения сосудов. Он рассказал о методах профилактики отёков, включая увеличение потребления воды, ограничение соли и употребление калийсодержащих продуктов.

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