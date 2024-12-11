Эксперт рассказала, какая еда ухудшает сон

Дискомфорт может вызвать жирное, жареное и острое Блюда с высоким содержанием жиров, сахаров и острых специй негативно влияют на качество сна и затрудняют засыпание, заявила консультант по сну Рози Дэвидсон в беседе с Daily Mirror.
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