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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Самое тревожное, что Грин так и не успокоился»

В середине второй четверти второго матча с «Миннесотой» Грин ударил по голове Наза Рида, изображая, будто бросает трехочковый.

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