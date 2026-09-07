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Прокурор Латвии требует 7 лет тюрьмы для 66-летнего волонтера за костыли и подгузники для России

В Риж­ском город­ском суде 4 сен­тяб­ря 2026 года завер­ши­лись пре­ния сто­рон по резо­нанс­но­му делу 66-лет­не­го граж­да­ни­на Рос­сии и Гер­ма­нии Сер­гея Ники­ти­на.

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