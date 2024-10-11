Платежные привычки российских туристов в Турции в 2024 году

Совместное исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР) и платёжного сервиса Letim о потребительских привычках российских туристов в Турции в 2024 году показало, что 80 % путешественников брали с собой на отдых наличную валюту, при этом почти каждый второй россиянин беспокоился об их сохранности.