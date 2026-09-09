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Медведев: РФ хочет завершить конфликт на Украине скорее, но на своих условиях

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт был завершен как можно скорее, но он должен завершиться на условиях Москвы, в противном случае конфликт будет быстро реанимирован и может перерасти в мировой.

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