22 ноября в учреждении образования прошел день здоровья ´В сказку за здоровьем´. На паровозике ´Букашка´ ребята отправились в путешествие в любимые сказки ´Красная шапочка´, ´Царевно-лягушка´, ´Три медведя´.
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