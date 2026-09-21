Жители Чернигова перекрыли дорогу для освобождения мобилизованного

В Чернигове сотни местных жителей устроили протест, перекрыв дорогу, чтобы освободить принудительно мобилизованного мужчину из угона представителями территориального центра комплектования.
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