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Рейтинг Трампа снизился до 32%, достигнув самых низких значений в его карьере

Рейтинг Трампа снизился до 32%, достигнув самых низких значений в его карьере

Рейтинг президента США Дональда Трампа обвалился до 32%. Это самый низкий уровень поддержки за всю его политическую карьеру — такие данные приводит агентство Reuters по итогам совместного опроса с международной службой Ipsos.

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