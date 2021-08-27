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Ещё один бюджетник Realme начал получать обновление Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0

Ещё один бюджетник Realme начал получать обновление Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0

Компания Realme продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии ОС Android 11. На этот раз прошивку выпустили для бюджетника Realme C21.

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