Климатолог Артем Павловский: «Зима в Петербурге сократилась на месяц»

В преддверии Всемирного метеорологического дня, который отмечается 23 марта, известный петербургский климатолог рассказал о том, как изменения климата повлияют на жизнь петербуржцев Ученые уже много лет предупреждают о глобальном изменении климата.
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