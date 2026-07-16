🛠 В Алупке устранили аварию на старом канализационном коллекторе Причина проблемы — трещина в керамической трубе 1950-х годов.
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🛠 В Алупке устранили аварию на старом канализационном коллекторе Причина проблемы — трещина в керамической трубе 1950-х годов.