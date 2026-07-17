Льюис Хэмилтон: По какой-то причине теряем время во втором секторе

Льюис Хэмилтон: По какой-то причине теряем время во втором сектореPirelliПилот Ferrari Льюис Хэмилтон, показавший четвертое время во второй тренировке Гран При Бельгии, остался доволен поведением машины, но признал, что Скудерии пока не хватает скорости, чтобы бороться с лидерами.
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