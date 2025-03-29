Петербуржец угрожал пистолетом сотруднику кафе

www.globallookpress.com//Nikolay Gyngazov Полицейские задержали жителя Петербурга, который угрожал сотруднику кафе пневматическим пистолетом, требуя бесплатного обслуживания, сообщили 29 марта в местном управлении МВД.
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