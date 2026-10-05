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Калужские новости

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В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 11,18%, но число госпитализированных выросло с 16 до 21 человека за неделю.

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