Сотрясение мозга в детстве снизило шансы получить высшее образование

Во многих научных работах о долгосрочных последствиях сотрясений мозга специалисты рассматривали пациентов, которые перенесли такие травмы в молодости, и отмечали, что в старости эти люди могут чаще страдать когнитивными нарушениями, в том числе деменцией.
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