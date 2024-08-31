Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Да этот альянс и за проебалтов воевать не будет....эти клопы еще на что-то надеются....Лавров сообщил о ...
  • Eduard
    Украина в Альянс не входит,а эальянс Украину не имеет,пусть лесом все идут!Лавров сообщил о ...
  • Eduard
    Остальные предпочитают замерзать?Украинцы испугали...

Мирошник: Россия делает всё, чтобы не допустить преступлений ВСУ против Курской АЭС

Мирошник: Россия делает всё, чтобы не допустить преступлений ВСУ против Курской АЭС

Россия делает всё, чтобы не допустить совершения преступления киевским режимом против Курской АЭС. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх