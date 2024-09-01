В помощь знакам зодиака: рунический гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024

Наступающая неделя с 2 по 8 сентября обещает быть насыщенной и многогранной. Руны помогут раскрыть, какие испытания и возможности ждут каждый знак зодиака, и как лучше подготовиться к предстоящим событиям.
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