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МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России — оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году.

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