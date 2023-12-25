Глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина АГН «Москва» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщило о том, что поддерживает выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента в 2024 году.