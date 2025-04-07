Рекомендации по приему сигналов цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ)

Для качественного приема сигнала ЦЭТВ телезрителям рекомендуем следующее: 1. Выбор антенны: - Рекомендуем установить на крыше или стене дома наружную антенну дециметрового диапазона и направить её в сторону ближайшей радиотелевизионной передающей станции.