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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожили БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО

Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожили БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), тем самым обеспечив прикрытие действий подразделений российских военнослужащих на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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