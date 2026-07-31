Операция "Адаптация". Как меняются коттеджные поселки Барнаула и в чем их проблемы

Строительство коттеджей "под копирку", попытка запустить в поселках социальные и коммерческие объекты, акцент на благоустройстве – таковы признаки "послеипотечного" индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Барнауле и пригороде с чеком 8–15 млн рублей.
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