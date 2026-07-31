НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Операция "Адаптация". Как меняются коттеджные поселки Барнаула и в чем их проблемы

Операция "Адаптация". Как меняются коттеджные поселки Барнаула и в чем их проблемы

Строительство коттеджей "под копирку", попытка запустить в поселках социальные и коммерческие объекты, акцент на благоустройстве – таковы признаки "послеипотечного" индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Барнауле и пригороде с чеком 8–15 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии