Операция "Адаптация". Как меняются коттеджные поселки Барнаула и в чем их проблемы

Строительство коттеджей "под копирку", попытка запустить в поселках социальные и коммерческие объекты, акцент на благоустройстве – таковы признаки "послеипотечного" индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Барнауле и пригороде с чеком 8–15 млн рублей.