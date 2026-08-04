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Михаил Кержаков о Кубке России: «Ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Она должна сразу вылетать»

Тренер вратарей « Зенита » Михаил Кержаков поделился мнением о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

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