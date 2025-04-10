Панарин отметился 300-й шайбой в поражении «Рейнджеров» от «Филадельфии»

В Нью-Йорке «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» со счётом 5:8. В игре русский нападающий Артемий Панарин забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, а Матвей Мичков из «Филадельфии» записал результативную передачу.