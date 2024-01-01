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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деклан Райс: «Пресса утверждает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Не вмешиваемся в это – нужно сохранять позитивный настрой»

Деклан Райс: «Пресса утверждает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Не вмешиваемся в это – нужно сохранять позитивный настрой»

«Канониры» проиграли два матча подряд в АПЛ – «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). «Я не смотрю в таблицу.

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