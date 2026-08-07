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25 фото, ломающих мозг и восприятие реальности

25 фото, ломающих мозг и восприятие реальности

Привычный мир может оказаться совершенно иным, если посмотреть на него под неожиданным углом. Игра света и тени, случайные совпадения и удачный ракурс превращают обыденные сцены в настоящие визуальные головоломки.

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