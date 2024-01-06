«Я – инвалид. И что же?»: орловчанка вопреки обстоятельствам реализовала свою мечту

В Болховском казённом стационарном учреждении социального обслуживания Орловской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Остров детства» (ранее дом-интернат для детей с физическими недостатками), произошло неординарное и радостное событие.
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