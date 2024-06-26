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Битва в высоких кабинетах: Началось сражение за переговоры. Шольц сделал заявление, инсайдеры "перевели"

Битва в высоких кабинетах: Началось сражение за переговоры. Шольц сделал заявление, инсайдеры "перевели"

В высоких кабинетах мировой дипломатии развернулась битва за право проведения переговоров России и Украины.

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