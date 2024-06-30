В Красном море зафиксировано подозрительное сближение с торговым судном

Подозрительное сближение с одним из торговых судов в акватории Красного моря зафиксировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС, 30 июня сообщила пресс-служба UKMTO.
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