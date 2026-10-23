Матч 8-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Лионом, который изначально должен был пройти 25 октября, перенесен на 26 октября на фоне ожидающихся беспорядков во Франции в предстоящие выходные.
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