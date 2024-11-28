В Ангарске водитель сбил студентку и скрылся

Это произошло 27 ноября на улице Героев Краснодона города Ангарска. Недалеко от педколледжа водитель на неустановленной автомашине сбил девушку-студентку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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