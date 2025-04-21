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Глава фонда капремонта Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Глава фонда капремонта Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Директор регоператора капремонта Челябинской области попытался выйти на свободу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения генеральному директору регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко.

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