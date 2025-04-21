Глава фонда капремонта Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Директор регоператора капремонта Челябинской области попытался выйти на свободу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения генеральному директору регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко.
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