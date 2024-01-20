Когда в России пили больше — в СССР или в наши дни?

Ингерман Ланская

в совдепии всегда пили много - поводы были почти ежедневно. пьяных во все времена можно было увидеть Везде - валялись на улице, в скверах, на дет.площадках, в транспорте... Массовое пьянство камуноидным режимом латентно поощрялось - это приносило немалый доход в бюджет.. то, что массовый алкоголизм влиял на уровень смертности ,в тч. детской, и генофонд в целом - камунодную власть нимало не заботило - пьющий народ проше управляем... кстати ,антиалкогольная компания горбачёва дала рост рождаемости и снижение смертности в т.ч. детской....