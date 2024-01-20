Мы настолько привыкли к тому, что пьянство — наша национальная черта, что не задумываемся, так ли это на самом деле.
Когда в России пили больше — в СССР или в наши дни?
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Ингерман Ланская
в совдепии всегда пили много - поводы были почти ежедневно. пьяных во все времена можно было увидеть Везде - валялись на улице, в скверах, на дет.площадках, в транспорте... Массовое пьянство камуноидным режимом латентно поощрялось - это приносило немалый доход в бюджет.. то, что массовый алкоголизм влиял на уровень смертности ,в тч. детской, и генофонд в целом - камунодную власть нимало не заботило - пьющий народ проше управляем... кстати ,антиалкогольная компания горбачёва дала рост рождаемости и снижение смертности в т.ч. детской....
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6 час.
Ингерман Ланская
А сегодня в России пьют Намного меньше, чем в РИ, а уж в сравнении с совком, то в десятки раз меньше - подростковый алкоголизм явление Редчайшее!!!
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6 час.
Ингерман Ланская
пьяные застолья в кремле начались с въездом туда ы 1918-м балвшивиков , а во времена кровавого упыря пьянки стали просто загульные ...и так продолжалось все 70 лет..
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6 час.
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