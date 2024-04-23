Препараты для похудения: мнение эндокринолога об их эффективности и безопасности Ожирение является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, атеросклеротического поражения артерий, апноэ во сне и нарушений репродуктивного здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)