Препараты для похудения: мнение эндокринолога об их эффективности и безопасности Ожирение является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, атеросклеротического поражения артерий, апноэ во сне и нарушений репродуктивного здоровья.