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Препараты для похудения: мнение эндокринолога об их эффективности и безопасности

Препараты для похудения: мнение эндокринолога об их эффективности и безопасности

Препараты для похудения: мнение эндокринолога об их эффективности и безопасности Ожирение является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, атеросклеротического поражения артерий, апноэ во сне и нарушений репродуктивного здоровья.

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