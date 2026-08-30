Буше о большинстве «Авангарда»: «На создание химии понадобится время. В предыдущих сезонах мы находили сочетания – найдем и сейчас»

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Главный тренер « Авангарда » Ги Буше поделился мнением об игре команды в большинстве. – Почему пока не получается большинство? Насколько сильно сказалось отсутствие Шарипзянова? – Большинство зависит от огромного количества мелочей.