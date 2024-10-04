С курицей, говядиной или баклажанами: 3 рецепта азиатских салатов для тех, кому хочется чего-то новенького

Когда надоели цезарь и греческий салат фото: Shutterstock/Fotodom.ruСалат может быть идеальным и полноценным блюдом, если в нем соблюден баланс белков и углеводов, достаточно клетчатки для пищеварения и при этом есть мясо или рыба для сытости.