С курицей, говядиной или баклажанами: 3 рецепта азиатских салатов для тех, кому хочется чего-то новенького

Когда надоели цезарь и греческий салат фото: Shutterstock/Fotodom.ruСалат может быть идеальным и полноценным блюдом, если в нем соблюден баланс белков и углеводов, достаточно клетчатки для пищеварения и при этом есть мясо или рыба для сытости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Встретил свою любовь, но взгляд все равно потухший: как живет мальчик, который с 11 лет носит маму на руках
- 100-метровая спальня с дубовой гардербной, кухня из редчайшего белого мрамора и Эйфелева башня во дворе: как выглядит дом Елены Блиновской, который она продает за 750 млн
- 15 цитат Фаины Раневской, которые помогут правильно выбрать партнера для отношений
Свежие комментарии