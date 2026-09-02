Происшествия
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Происшествия

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В Новгородской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества производителей и торговцев наркотиками

В Новгородской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества производителей и торговцев наркотиками

«Следователями Следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем.

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