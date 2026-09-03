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Зеленский с криками требовал в Раде принять закон для получения транша от МВФ

Зеленский с криками требовал в Раде принять закон для получения транша от МВФ

REUTERS/Marko Djurica Глава киевского режима Владимир Зеленский кричал на депутатов Рады, чтобы они проголосовали за принятие закона о получении транша от Международного валютного фонда.

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