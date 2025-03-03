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Актриса Ханна выкрикнула фразу "Слава Украине" со сцены "Оскара"

Актриса Ханна выкрикнула фразу "Слава Украине" со сцены "Оскара"

Американская актриса Дэрил Ханна со сцены "Оскара" выкрикнула фразу "Слава Украине" (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж.

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