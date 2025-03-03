Актриса Ханна выкрикнула фразу "Слава Украине" со сцены "Оскара"

Американская актриса Дэрил Ханна со сцены "Оскара" выкрикнула фразу "Слава Украине" (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж.
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