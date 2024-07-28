Хлеб из цельнозерновой муки с семенами

Доброго времени суток! Нет ничего лучше и вкуснее домашнего хлеба! Хлеб получатся и вкусный, полезный и очень сытный, один кусочек и получаем ощущение сытости на долго! Я взяла за основу один рецепт с Ютуб канала, но немного изменила некоторые ингредиенты и технологию приготовления.