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Поварёнок с лучшими рецептами

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Хлеб из цельнозерновой муки с семенами

Хлеб из цельнозерновой муки с семенами

Доброго времени суток! Нет ничего лучше и вкуснее домашнего хлеба! Хлеб получатся и вкусный, полезный и очень сытный, один кусочек и получаем ощущение сытости на долго! Я взяла за основу один рецепт с Ютуб канала, но немного изменила некоторые ингредиенты и технологию приготовления.

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