Ефимов: свыше 770 тысяч кв. м жилья для программы реновации возведут в 9 проектах КРТ

В Москве начнут реализовывать девять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Решение, которое в том числе предполагает строительство жилья по программе реновации, приняли в первом квартале 2024 года.
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