360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    И какое нам дело до них и их мнений? Да  идут они все лесом. Правильно Мария их отбрила.Захарова: отказ з...
  • Петр Троеглазов
    Фашисты, есть фашисты...веры этим гадам нет...Посольство РФ: за...
  • НЕТУ Mailru Агента
    А кто такой Зеля через 2 недели?! Вор, возрастной актеришка наркоман, подлежащий трибуналу за массовые преступления п...Маск поддержал ид...

Ефимов: свыше 770 тысяч кв. м жилья для программы реновации возведут в 9 проектах КРТ

Ефимов: свыше 770 тысяч кв. м жилья для программы реновации возведут в 9 проектах КРТ

В Москве начнут реализовывать девять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Решение, которое в том числе предполагает строительство жилья по программе реновации, приняли в первом квартале 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх