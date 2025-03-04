Вашингтон может приостановить всю военную помощь Украине по решению Трампа

Украинские власти ожидают официальное подтверждение решения Вашингтона о прекращении военной помощи. Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю текущую поддержку Киева, что подтвердил представитель Пентагона.
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