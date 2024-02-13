Трамп намерен назначить свою невестку главой Республиканской партии

Дональд Трамп в понедельник одобрил кандидатуру председателя Республиканской партии Северной Каролины Майкла Уотли в качестве следующего председателя Республиканского национального комитета (RNC), а свою невестку Лару Трамп намерен назначить сопредседателем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии